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В ОКБ Ханты-Мансийска введен карантин

Опубликовано: 13 января 2017, 12:50 | Служба новостей "ЮграPRO"

В окружной клинической больнице введены меры профилактики распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

С 12 января во всех подразделениях Окружной клинической больницы вводится КАРАНТИН по гриппу и ОРВИ. Отметим, в медучреждении запретили посещение родных и близких в стационарных отделениях, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Оля:
    13 января 2017 в 13:08

    Я, беременная женщина, меня вчера гинеколог отправил послушать экстренно«по cito», сидела с утра до 15-45, и никто не пропускал, хотя нам как экстренных должны были пропустить хотя бы, через человека. И другие выздоровившие, сидели в этой же очереди. Как! Вместе с больными и уже выздоровившие, сидели в одной очереди, как здесь еще раз не заболеть,Неужели руководству не подумать, с больными всех нельзя пускать! И принимают два врача по сменно, а фельдшеров рядом в кабинете 4 человека, они ходят в течение дня несколько раз курить, больных не принимают., Дк, какого же хрена сидят они?

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