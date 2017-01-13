В ОКБ Ханты-Мансийска введен карантин
Опубликовано: 13 января 2017, 12:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
В окружной клинической больнице введены меры профилактики распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
С 12 января во всех подразделениях Окружной клинической больницы вводится КАРАНТИН по гриппу и ОРВИ. Отметим, в медучреждении запретили посещение родных и близких в стационарных отделениях, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: Грипп и ОРВИ, новости ХМАО, Новости Югры, ОКБ Ханты-Мансийска, ХМАО, Югра.
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