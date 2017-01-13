В 2016 году Китай купил нефти на 13,6 % больше, чем в 2015
Опубликовано: 13 января 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Импорт сырой нефти в Китае по итогам 2016 года вырос на 13,6 процентов по сравнению с 2015 годом, сообщает пресс-служба главного таможенного управления КНР.
Согласно данным таможни, в 2016 году Китай импортировал 381 миллион тонн сырой нефти, а за 2015 год — 335,48 миллиона тонн.
Отмечается, что в декабре 2016 года Китай импортировал 36,38 миллиона тонн нефти.
Рубрики: ТЭК, Экономика.
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