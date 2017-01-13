Столицу Югры оснастят контейнерами с сыпучими противогололедными средствами

До конца января в окружной столице завершат установку контейнеров для сыпучих противогололедных материалов, сообщает Управление общественных связей города.

55 контейнеров объёмом 0,25 кубических метров установят по улицам: Мира, Чехова, Калинина, Энгельса, Гагарина, Строителей, Комсомольской, Пионерской, Строителей, Студенческой, Ямской. Отмечается, что все контейнеры выполнены в едином эстетическом стиле. Контейнеры для хранения реагентов позволят обеспечить безопасность хранения, так как его конструкция исключает попадание осадков и доступность в течение всего зимнего сезона.

«Баки с реагентами размещены там, где они особенно востребованы: у остановок общественного транспорта с наиболее интенсивным пассажиропотоком, вблизи пешеходных переходов. Они помогут сотрудникам дорожно-эксплуатационного предприятия оперативно реагировать на меняющиеся погодные условия, посыпая тротуары и дорожки специальной смесью, что обеспечит безопасность пешеходов, — рассказал директор МДЭП Ханты-Мансийска Александр Сергеев. – Кроме того, появление контейнеров с реагентами в разных частях города сократит время выполнения работ по предупреждению образования гололёда, за счёт того, что теперь не придётся доставлять материалы на машине».

Стоит отметить, что теми же реагентами сегодня обрабатывают дороги города и тротуары. Для борьбы с гололёдом МДЭП применяет сертифицированные и экологически безопасные противогололедные материалы. При производстве работ используются комбинированные, жидкие и фрикционные смеси, закупленные в достаточном объеме для предупреждения и ликвидации гололёда в течение всего зимнего сезона.