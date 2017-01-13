Полицейский Дед Мороз в канун Старого Нового года навестил маленьких пациентов ОКБ Ханты-Мансийска

В преддверии Старого Нового года полицейские Югры навестили детей, которые лечатся в педиатрическом отделении Окружной клинической больницы. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили сотрудники окружного управления полиции – дирижер оркестра Виталий Засухин и начальник пресс-службы Ольга Абмайкина.

Сказочные персонажи устроили для юных пациентов небольшой праздник. Дети водили хороводы, рассказывали стихи и вспоминали ПДД. А добрый госавтоинспектор Иван Петренко вручал световозвращающие фликеры, чтобы дети чувствовали себя в безопасности на улицах Югры в темное время суток.

И конечно не обошлось без сладких подарков. Кроме того, юные инспекторы дорожного движения Сургута специально для детей, находящихся на лечении в больнице, своими руками сделали «Варежки добра». Юные сургутяне пожелали своим сверстникам из Ханты-Мансийска скорейшего выздоровления, мира и добра в наступившем 2017 году, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.





