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Полицейский Дед Мороз в канун Старого Нового года навестил маленьких пациентов ОКБ Ханты-Мансийска

Опубликовано: 13 января 2017, 16:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В преддверии Старого Нового года полицейские Югры навестили детей, которые лечатся в педиатрическом отделении Окружной клинической больницы. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили сотрудники окружного управления полиции – дирижер оркестра Виталий Засухин и начальник пресс-службы Ольга Абмайкина.

Сказочные персонажи устроили для юных пациентов небольшой праздник. Дети водили хороводы, рассказывали стихи и вспоминали ПДД. А добрый госавтоинспектор Иван Петренко вручал световозвращающие фликеры, чтобы дети чувствовали себя в безопасности на улицах Югры в темное время суток.

И конечно не обошлось без сладких подарков. Кроме того, юные инспекторы дорожного движения Сургута специально для детей, находящихся на лечении в больнице, своими руками сделали «Варежки добра». Юные сургутяне пожелали своим сверстникам из Ханты-Мансийска скорейшего выздоровления, мира и добра в наступившем 2017 году, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

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Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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