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Начались единовременные выплаты пенсионерам по 5000 рублей

Опубликовано: 13 января 2017, 12:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Единовременную выплату в 5000 рублей российским пенсионерам начнут производить с 13 января, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

 «Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую доставочную организацию», — сообщает пресс-служба ПФР.

«Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год», — отметили в Фонде.

Пенсионерам не придется дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление для получения единовременной выплаты, так как ее доставка будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле.

«Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль», — отмечается в сообщении.

Рубрики: Общество, Политика, Экономика. Метки: , , , , , .


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