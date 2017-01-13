Монтажники установили свой «потолок» в мобильной портации

13 января 2017г. Уральские связисты объявили о самой масштабной миграции в мобильной сети по итогам 2016 года. 2 600 сотрудников компании «ВИПСИЛИНГ», работающих в 100 городах России, перевели номера в сеть «МегаФон». В рамках услуги переносимости мобильных номеров монтажники, замерщики и менеджеры организации со всей страны портировались в сеть оператора.

По данным опроса компании «Делойт», в 2016 году абоненты установили пятилетний рекорд: около 7% россиян в возрасте от 18 до 60 лет за полгода поменяли оператора путем переноса номера (MNP), или купив новую sim-карту. В прошлые годы только 4–5% абонентов отвечали, что сменили оператора в последние полгода. До сих пор наблюдалась иная тенденция: число абонентов, которые отвечали, что сменили оператора 2–3 года назад, падало.

Первая по величине компания в России по продаже натяжных потолков, один из лидеров в этой отрасли – «ВИПСИЛИНГ» заключила контракт с «МегаФоном». Головной офис предприятия расположен в Екатеринбурге, где и стартовал процесс переноса действующих мобильных номеров сотрудников в сеть оператора. Теперь «МегаФон» обеспечивает связью сотрудников 117 офисов компании в Центральном, Кавказском, Приволжском, Южном, Уральском, и Сибирском федеральных округах. В числе уральских городов — Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Серов, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Тобольск, и Курган.

«Мы работаем по всей России: наша розничная сеть охватывает более 25 субъектов от Москвы до Новосибирска. Для нас важно, чтобы сотрудники всегда были на связи. Не менее значима постоянная связь с клиентами, поэтому первоочередная задача для нас – сохранить все корпоративные номера, что нам и удалось сделать. И главное – мы получили более качественные мобильные услуги», – отметил директор по развитию компании «ВИПСИЛИНГ» Андрей Воронский.

«Мы гарантируем предприятиям качество связи, ценовую доступность и сервис для оперативного решения вопросов. В нашей сети сотрудники «ВИПСИЛИНГа» смогут бесплатно звонить друг другу по всей России, что также немаловажно в решении рабочих вопросов. Уверен, что благодаря нашей связи специалисты смогут еще эффективнее организовать свою работу, радуя клиентов новыми дизайн-решениями», – отметил Евгений Иванов, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

Преимуществами связи «МегаФон» могут воспользоваться не только работники «ВИПСИЛИНГ», но и их родные и близкие. В рамках программы «Наши люди» пользоваться услугами связи по корпоративным тарифам могут родственники и друзья сотрудников. При этом, компания-клиент не несет дополнительных затрат, поскольку участники программы самостоятельно оплачивают услуги мобильной связи, экономя свой бюджет.

«ВИПСИЛИНГ» — федеральная компания, специализирующаяся на оказании услуг по производству, продаже и установке натяжных потолков. Является единственной компанией в отрасли, развернувшей собственную розничную сеть по продаже натяжных потолков на территории крупнейших городов России.