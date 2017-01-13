Кубок мира. Женская сборная России установила антирекорд в эстафете в Рупольдинге

На 5-м этапе кубка мира сезона 2016/2017 женская сборная России по биатлону установила антирекорд в эстафете – 13-е место.

Накануне, 12 января, в эстафете на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге женская сборная России заняла 13-е место (отставание от победителей – 3.57,9; стрельба 2+11). На первом месте Германия, вторая Франция, третья — Норвегия.

Это худший результат в истории российской команды. Ранее самыми плохими результатами россиянок было 9-е место на Кубке мира-2015/16 в Хохфильцене и 11-е место на Чемпионате мира-2016 в Холменколлене.

В составе российской команды выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Сливко и Кайшева бежали свою первую эстафету на Кубке мира.

Биатлонистка Татьяна Акимова после финиша второго этапа эстафетной гонки отметила, что ей приходилось непросто с первого круга. По словам россиянки, не самый лучший результат на втором этапе эстафеты может быть связан с быстрым темпом, взятым с самого старта, — «Сегодня трасса довольно тяжелая, скольжение очень плохое, снег липкий, приходилось непросто уже с первого круга. На «лежке» были габаритные промахи. Я начала догонять с первого круга, подошла к стрельбе в быстром темпе. На «стойке» тоже была высокая пульсация. Стрелять было тяжело«.

Напоминаем состав сборной России и расписание гонок на 5-м этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017:

Мужчины: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков (ХМАО), Евгений Гараничев.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Виктория Сливко.

Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг (Германия)

13 января

16.35 — Спринт, мужчины

14 января

16.20 — Спринт, женщины

15 января

13.20 — Гонка преследования, мужчины

16.35 — Гонка преследования, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Евроспорт. Указаны только прямые трансляции.