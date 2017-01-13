Как депутаты «оборотни» промышляют «браконьерством» в Югре

В Березовском районе ХМАО браконьеры ведут «охоту» на лосей с использованием современных спутниковых технологий и с использованием «статуса» депутата.

«Полуянов Николай хвастался перед местным жителем в национальном поселке тем как он с помощью современных технологий добыл прошлой осенью 7-х лосей. Обученным собакам-лосятникам он на ошейники помещает GPS (или просто ДжиПиЭс — спутниковая система навигация, которая позволяет определять свое местоположение почти в любом месте), а дальше дело техники – на современных снегоходах с карабинами наперевес, по навигатору, не оставляют никаких шансов зверю на выживание в собственной природной среде. Таким способом они «расстреляли» семь лосей» — сообщил инсайдер корреспонденту «ЮграPRO», посетовав на то, что в окрестностях зверя уже нет, не может закрыть полученную лицензию.

Стоит отметить, что Полуянов Николай, в прошлом охотинспектор, в настоящее время является депутатом Думы Березовского района ХМАО шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16 (с.п.Саранпауль, Деревни: Ясунт, Хурумпауль, Щекурья, Хошлог). В Думе занимает должность члена комиссии по муниципальному хозяйству, является членом партия «Единая Россия». Инсайдер также сообщил, что у Полуянова в районе с представителями власти «дружественные» отношения, не раз был замечен в распитии «горячительных» напитков во влиятельных компаниях.

Про другой вопиющий случай с использованием статуса депутата Березовской думы, рассказала редакции «ЮграPRO» местная жительница села Теги, — «На путях миграции лосей, для охотничьих «утех» в окрестной тайге села Теги, охотничью фазенду с баней построил житель районного села Березово Антипин Александр. Местные жители считают, что эти угодья испокон веков принадлежат местному население и возмущены присутствием на их землях «варягов». Попытки что — либо прояснить в администрации о законности охотничьих построек ни к чему не привели. Да и кто нам про это расскажет, мы не можем конкурировать с современными мобильными молодыми чиновниками», — сетует местный житель.

Для справки: Антипин Александр Борисович — депутат Думы Березовского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №: 5 (г.п. Березово). Должность в Думе: заместитель председателя Думы Березовского района, председатель комиссии по бюджету, налогам и финансам. Член партии «Единая Россия».

Третий случай с использованием статуса депутата Березовской думы рассказала корреспонденту редакции «ЮграPRO» местная жительница села Березово, уроженка деревни Тутлейм, — «Канев Иван (в прошлом имел отношение к охотинспекции), жена у него — депутат Березовской думы. Этот человек незаконно захватил территорию бывшей деревни Тутлейм, на землях которой построил 2-х этажный особняк для осуществления охоты. Земли принадлежат родовой общине, а его территория (Канев является главой национальной общины «Сорни кат», не имеющий отношения к лицам КМНС) находится дальше. Бывшие жители по данному вопросу обращались в Земскую управу администрации Березовского района, но видимо «связи» решают все. Обращение местных жителей осталось без внимания».

Стоит отметить, что ответственность депутатов представительных органов местного самоуправления реализуется, во-первых, как позитивная ответственность, т. е. ответственная деятельность по решению вопросов местного значения; во-вторых, как негативная ответственность — ответственность депутатов перед населением в результате утраты доверия, перед государством — в случае нарушения действующего законодательства.

Депутат является должностным лицом, т.к. при избрании его населением наделяется определенными властными полномочиями по решению вопросов местного значения. Кроме того, принимает участие в решении вопросов местного значения и несет как коллективную, так и индивидуальную ответственность за принимаемые решения.

Депутат, будучи выборным должностным лицом представительного органа местного самоуправления, предпринимающим в соответствии со своими функциями определенные действия, которые могут повлечь за собой не только позитивные, но и негативные последствия, должен быть поставлен в условия, которые бы минимизировали возможность нарушения интересов населения, физических лиц, то есть влекли ответственность за нарушение этих интересов.

Согласно механизму реализации муниципально-правовой ответственности депутата представительного органа местного самоуправления, следует отметить, что, народный избранник ответственен, прежде всего, перед населением его избравшим.

Ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением, установлена в статье 71 Федерального закона и предусматривает, что основание наступление ответственности и механизм ее реализации определяются в уставах муниципальных образований. Кроме того, указано, что население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Часть 2 статьи 24 закрепляет, что основанием для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставами муниципального образования. Основаниями для отзыва указанных лиц могут служить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. Процедура отзыва должна обеспечить этим лицам возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования (избирательном округе).

Вот так в Югре люди, которые должны по сути быть защитниками интересов, развлекаются и обогащаются за счет природных богатств округа. Остается, только сказать, что все в руках населения, избравшего «своего» народного избранника. Другой вопрос найдутся ли силы, а главное средства, у простых жителей на борьбы с сильными мира сего или все останется на уровне не так давно сложившихся традициях нефтяного края, где зло всегда побеждает?