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Голосуем за звание лучшего города России — Ханты-Мансийск!

Опубликовано: 13 января 2017, 10:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

ханты

На сайте «Город России — национальный выбор» стартовало новое голосование за звание лучшего города страны в 2017 году - город-россии.рф/select-hanty-mansiysk.

Ханты-Мансийск сразу же вошёл в число лидеров — за первые десять дней 2017 года набрала более полутора тысяч голосов, заняв 13 строчку рейтинга.

По итогам голосования в 2016-м году: Ханты-Мансийск на 6-й строчке рейтинга, с 112 930 голосами.

2015 год: окружной центр занял пятую строчку, свое предпочтение ему выразили тогда 84 тысячи 672 человека.

При этом в самом начале реализации проекта – в 2012 году: Ханты-Мансийск оказался лишь 70-м, с результатом 817 голосов.

«Уважаемые жители! Давайте поддержим окружную столицу, и проголосуем за Ханты-Мансийск. Будет не лишним максимально распространять информацию о голосовании через социальные сети, через своих друзей. Поддержка очень важна, особенно в год, когда окружная столица будет отмечать свой 435-й день рождения», — призывает Управление общественных связей  городской Администрации.

Рубрики: Города, Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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