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Двух девочек, пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском, спецборт МЧС забирает в Москву

Опубликовано: 13 января 2017, 17:04 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Специальный борт МЧС сегодня встретили в Ханты-Мансийске. Двое детей, пострадавших в страшной аварии 4 декабря, отправятся на реабилитацию в Москву.

Борт МЧС России доставит сегодня двух девочек в сопровождении родителей в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Дети прошли лечение в ОКБ Ханты-Мансийска. Как сообщает пресс-служба региональной клиники, девочки идут на поправку, состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Специалисты московской больницы ждут юных пациентов на реабилитацию.

Ранее корреспонденты «ЮграPRO» уже сообщали о том, что родственники детей переживали, что об оставшихся в ОКБ девочках Москва как-то «позабыла». Однако, спустя несколько недель после публикации материала «Московские врачи отказываются лечить двух девочек, тяжело пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском», уже в новом году, решение о транспортировке пострадавших юных акробатов все же было принято.

Решение о транспортировке детей в Москву принималось совместно врачами окружной клиники, московскими специалистами РДКБ, представителями Департамента здравоохранения Югры и родителями детей, сообщает пресс-центр Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Для справки. Российская детская клиническая больница (РДКБ) открыта в 1985 году. Сегодня это крупнейший в России детский многопрофильный больничный комплекс на 1025 коек, оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. В стенах больницы ежегодно получают высококвалифицированную медицинскую помощь свыше 18 тысяч детей из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

 

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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