Домашние «побои» Госдума выводит из уголовного кодекса

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла поправки в 116-ю статью Уголовного кодекса, которые исключат из числа преступлений домашние побои.

Госдума смягчила наказание для людей, избивающих своих домочадцев. Раньше такие действия карались двумя годами лишения свободы.

Проект закона поддержали 368 депутатов, против высказался один депутат, еще один воздержался. Если поправки будут приняты, то легкое рукоприкладство по отношению к домочадцам, если оно совершено впервые, будет считаться не уголовным преступлением, а административным правонарушением.

Документ предлагает наказывать действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья, обязательными работами до 360 часов или исправительными работами на срок до года, а также административным арестом до шести месяцев.

А вот депутаты от КПРФ собираются ко второму чтению внести в законопроект поправки, сохраняющие уголовную ответственность за побои в отношении детей, беременных женщин, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии, сообщает РИА Новости.