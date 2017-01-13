Добыча «Газпромнефть-Хантоса» увеличилась в 2016 году на 3%

В 2016 году «Газпромнефть-Хантос» добыл 15,4 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 3% больше показателя 2015 года. Увеличение добычи произошло за счет успешной реализации планового количества геолого-технических мероприятий, эффективной работы с базовым фондом скважин, а также внедрения новых передовых технологий.

В 2016 году проведены 833 геолого-технических мероприятия (ГТМ), что на 9% превышает показатель 2015 года. Введены в разработку 336 новых скважин на Южно-Приобском, Пальяновском, Зимнем, Южном, Южно-Киняминском и Орехово-Ермаковском месторождениях. В отчетном году «Газпромнефть-Хантос» установил рекорд по строительству горизонтальных скважин: введено в эксплуатацию 110 скважин, что на 90% больше 2015 года.

Высокий показатель у предприятия и по количеству гидроразрывов пласта (ГРП)*: на скважинах проведено 1586 операций, что на 46% превышает аналогичный показатель 2015 года (в 2015 году – 1086 операций). Впервые в России в 2016 году на Южно-Приобском месторождении проведен 30-стадийный гидроразрыв пласта по «бесшаровой» технологии на горизонтальной скважине с длинной горизонтального участка более 1,5 тыс.метров.

Основным драйвером роста добычи предприятия по-прежнему остается Южная часть Приобского месторождения. В марте 2016 года на месторождении была добыта 100-миллионная тонна нефти с начала промышленной эксплуатации, а к концу года общий объем извлеченных углеводородов на активе составил 112 млн тонн нефтяного эквивалента.

В рамках работы с новыми активами в начале 2016 года «Газпромнефть-Хантос» получил первую нефть на Малоюганском лицензионном участке. Первые притоки углеводородов получены на трех ранее построенных разведочных скважинах. Средний суточный дебит нефти каждой скважины составил 11 тонн.

Кроме того, в рамках проекта по освоению нетрадиционных запасов «Газпромнефть-Хантос» первый в России реализовал весь цикл технологических решений, применяемых в мировой нефтегазовой отрасли для разработки сланцевой нефти. На Пальяновской площади Красноленинского месторождения получен фонтанирующий приток с баженовской свиты**. Определение эксплуатационного потенциала нетрадиционных запасов углеводородов является важной частью стратегии развития предприятия.

«2016 год стал для «Газпромнефть-Хантоса» годом новых открытий и возможностей. На предприятии успешно прошли апробацию новые уникальные технологии по интенсификации добычи углеводородов, в перспективе позволяющие сократить затраты на добычу нефти», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

Благодаря совокупности всех этих достижений в 2016 году «Газпромнефть-Хантос» третий раз подряд получил самую высокую награду окружного конкурса «Черное золото Югры».

ООО «Газпромнефть-Хантос» создан в 2005 году и является одним из основных добывающих предприятий «Газпром нефти». В задачи предприятия входят геологоразведка и эксплуатация месторождений, расположенных в ХМАО и Тюменской области – Южно-Приобского, Красноленинской площади Пальяновского месторождения, Зимнего, Южного, Орехово-Ермакового, Малоюганского, Западно-Зимнего и Южно-Киняминского. Основной объем нефтедобычи приходится на Южную лицензионную территорию Приобского месторождения.

* Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – способ интенсификации добычи нефти. Заключается в том, что под высоким давлением в пласт закачивается смесь жидкости и специального расклинивающего агента (проппанта). В процессе подачи смеси формируются

высокопроводящие каналы (трещины ГРП), соединяющие ствол скважины и пласт. По этим трещинам обеспечивается приток нефти, которая в ином случае в скважину бы не попала. При многостадийном ГРП (МГРП) в одном стволе горизонтальной скважины проводится несколько операций гидроразрыва. Таким образом обеспечивается многократное увеличение зоны охвата пласта одной скважиной.

** Баженовская свита – горизонт горных пород толщиной от 10 до 100 м, залегающий в Западной Сибири на глубинах 2-3 тыс. м на площади более 1 млн кв. км. По оптимистичным оценкам геологов ресурсы нефти в баженовской свите могут достигать 100-170 млрд тонн и относятся к категории нетрадиционных. Породы баженовской свиты принято считать аналогом североамериканских сланцев, из которых в США добывают сланцевую нефть. Промышленное освоение бажена находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки. Вовлечение нетрадиционных запасов в разработку является одним из направлений Технологической стратегии «Газпром нефти». Научно-технический центр компании курирует вопросы исследований баженовской свиты и планирования опытно-промышленных работ, применяя самые передовые методы для строительства скважин и стимуляции притоков в них.