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Детское самоубийство произошло в Югре

Опубликовано: 13 января 2017, 14:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Тело 14-летней девочки было найдено в Сургуте на территории садового-огороднического товарищества «Дружба». Мертвого ребенка обнаружили родители. Предварительной причиной смерти следственный комитет называет самоубийство.

По некоторым данным, семья погибшей переехала в Югру из Таджикистана несколько лет назад.

В настоящее время сотрудники следственного ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают РИА Новости.

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: , , , .


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