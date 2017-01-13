Детское самоубийство произошло в Югре
Опубликовано: 13 января 2017, 14:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Тело 14-летней девочки было найдено в Сургуте на территории садового-огороднического товарищества «Дружба». Мертвого ребенка обнаружили родители. Предварительной причиной смерти следственный комитет называет самоубийство.
По некоторым данным, семья погибшей переехала в Югру из Таджикистана несколько лет назад.
В настоящее время сотрудники следственного ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают РИА Новости.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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