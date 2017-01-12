Югра рядом не стояла… Рейтинг политстабильности «тюменской матрешки»

Ханты-Мансийский автономный округ, по версии фонда «Петербургская политика», за декабрь 2016 года не вошел в число субъектов с максимальной устойчивостью.

По версии Фонда «Петербургская политика», Тюменская область и Ямало-Ненецкий округ вошли в число субъектов с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов). 10 января, Фонд опубликовал рейтинг за декабрь 2016 года. Ямал занял 4 строчку в списке с показателем 8,1 балла, Тюменская область — замкнула десятку (показатель 8,1 балла).

В актив губернатору Владимиру Якушеву эксперты записали открытие Индустриального парка «Богандинский» под Тюменью, завершение реконструкции терминала аэропорта «Рощино», пятое место в рейтинге энергоэффективности среди субъектов первой категории бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ.

У Ямала эксперты выделили следующие позитивные поводы: подписание ОАО «Ямал СПГ» соглашения с итальянским банком Intesa Sanpaolo о предоставлении кредитных линий на 14,5 лет в размере 750 млн евро, договоренности «Ямал СПГ» с Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC) о предоставлении кредитной линии в размере 200 млн евро. Кроме этого, положительно сказалось предоставление Заксобранием налоговых льгот ведущим предприятиям ТЭК, работающим в регионе, начало строительства компанией «Тюменьнефтегаз» трубопровода для транспортировки нефти с Русского месторождения.

Что касается Ханты-Мансийского автономного округа, то он до соседей не дотянул — попал в список регионов с высокой устойчивостью (7,3 баллов).

В качестве негативных поводов эксперты отметили резонансное ДТП на автотрассе Ханты-Мансийск — Нефтеюганск, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, массовое отравление воспитанников Ляминской школы-интерната в Сургутском районе, планы по массовому сокращению сотрудников «Правдинской геологоразведочной экспедиции».

А вот в актив Наталье Комаровой записаны предоставление правительством РФ дотации в размере 158,1 млн рублей за наилучшие результаты в социально-экономическом развитии по итогам 2015 года, подписание трехстороннего соглашения между правительством региона, профсоюзами и объединением работодателей, выделение Банком ВТБ группе строительных компаний «ВИС» кредита в 6,5 млрд рублей на строительство перинатального центра в Сургуте.