Четверг, 12 января 2017 18+

Комментарии:

Югорский биатлонист Волков в составе команды завоевал серебро на Кубке мира

Опубликовано: 12 января 2017, 10:46 | Служба новостей "ЮграPRO"

111111

На пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 в немецком Рупольдинге мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, россияне стали вторыми.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, на 5-м этапе Кубка мира, сезона 2016/2017, в Рупольдинге (Германия) 11 января пройдет мужская эстафета. В составе сборной России выступит и югорский биатлонист Алексей Волков.

ТОП-10 сильнейших. Рупольдинг (Германия). Кубок мира. Эстафета.

1. Норвегия (Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе Лунн, Эмиль Хегле Свенсен) 1:13.40,7 (0+5)

2. Россия (Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков)       00.05,1 (0+2)

3. Германия (Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Симон Шемп)              00.23,5 (1+9)

4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий)     00.28,0 (0+6)

5. Чехия (Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингр, Михал Крчмар)00.32,6 (1+9)

6. Швеция (Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем)   01.09,9 (0+8)

7. Австрия (Даниэль Мезотич, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер)          01.13,7 (2+9)

8. Болгария (Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев)        01.14,3 (1+7)

9. Франция (Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад)              01.43,2 (0+9)

10. Италия (Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини)      01.53,0 (1+6)

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как сложилась эстафета на Кубке мира в Рупольдинге: «Гонкой более-менее доволен, не сказал бы, что прошел на «отлично», но на твердую «четверку», может быть, даже с небольшим плюсом. Ошибка была на лежке, из-за этого пришлось сильно включаться, чтобы отыгрывать ногами. Но ничего, доволен. Сегодня проработался, уже чуть полегче, чем в Оберхофе. Надеюсь, что дальше все будет только увеличиваться. Сегодня бежал второй этап, это другая тактика. На последнем этапе распределяю силы, чтобы хватило на финиш. Здесь же приходится упираться до конца, за каждую секунду, потому что впереди еще два этапа. И очень важно работать не для себя, а для команды», – сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».

Напоминаем расписание гонок 5-го этапа КМ в немецком Рупольдинге, который проходит в период с 11 по 15 января.

12 января

16.20 — Эстафета, женщины

13 января

16.35 — Спринт, мужчины

14 января

16.20 — Спринт, женщины

15 января

13.20 — Гонка преследования, мужчины

16.35 — Гонка преследования, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Евроспорт. Указаны только прямые трансляции.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

8
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Генпрокуратура дала поручение Ботвинкину провести проверку в правительстве Югры

Опубликовано 12 января 2017, 11:59

Генеральная прокуратура РФ поручила окружному прокурору Евгению Ботвинкину  провести проверку деятельности чиновников окружного департамента экономического развития ХМАО. Заместитель генерального прокурора России Александр Буксман поручил югорскому прокурору Евгению Ботвинкину провести проверку деятельности чиновников окружного департамента экономического развития ... Читать полностью >>

В окружном центре Югры готовятся к Крещению

Опубликовано 12 января 2017, 11:57

К православному празднику Крещение Господне усиленно готовятся в Ханты-Мансийксе. Ход выполнения работ накануне обсудили на заседании оргкомитета в Администрации города. «Организация работы по оборудованию мест крещенских купаний и обеспечению их безопасного функционирования – наша задача. Необходимо ... Читать полностью >>

Тройное ДТП в Югре, пострадали люди

Опубликовано 12 января 2017, 10:53

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два ДТП, в которых пять человек получили травмы. Накануне днем в Сургутском районе на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Когалыму» водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, машину ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO