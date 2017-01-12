Югорский биатлонист Волков в составе команды завоевал серебро на Кубке мира

На пятом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 в немецком Рупольдинге мужская сборная Норвегии выиграла эстафету, россияне стали вторыми.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, на 5-м этапе Кубка мира, сезона 2016/2017, в Рупольдинге (Германия) 11 января пройдет мужская эстафета. В составе сборной России выступит и югорский биатлонист Алексей Волков.

ТОП-10 сильнейших. Рупольдинг (Германия). Кубок мира. Эстафета.

1. Норвегия (Уле Эйнар Бьорндален, Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе Лунн, Эмиль Хегле Свенсен) 1:13.40,7 (0+5)

2. Россия (Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев, Антон Бабиков) 00.05,1 (0+2)

3. Германия (Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Симон Шемп) 00.23,5 (1+9)

4. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Виталий Кильчицкий) 00.28,0 (0+6)

5. Чехия (Ондржей Моравец, Ярослав Соукуп, Михал Шлезингр, Михал Крчмар)00.32,6 (1+9)

6. Швеция (Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем) 01.09,9 (0+8)

7. Австрия (Даниэль Мезотич, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер) 01.13,7 (2+9)

8. Болгария (Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев) 01.14,3 (1+7)

9. Франция (Симон Фуркад, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад) 01.43,2 (0+9)

10. Италия (Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Джузеппе Монтелло, Томас Бормолини) 01.53,0 (1+6)

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как сложилась эстафета на Кубке мира в Рупольдинге: «Гонкой более-менее доволен, не сказал бы, что прошел на «отлично», но на твердую «четверку», может быть, даже с небольшим плюсом. Ошибка была на лежке, из-за этого пришлось сильно включаться, чтобы отыгрывать ногами. Но ничего, доволен. Сегодня проработался, уже чуть полегче, чем в Оберхофе. Надеюсь, что дальше все будет только увеличиваться. Сегодня бежал второй этап, это другая тактика. На последнем этапе распределяю силы, чтобы хватило на финиш. Здесь же приходится упираться до конца, за каждую секунду, потому что впереди еще два этапа. И очень важно работать не для себя, а для команды», – сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».