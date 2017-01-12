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В Югре в «вотчине» Дегтярева сгорел жилой дом. Без крова остались 40 человек из них 4 ребенка

Опубликовано: 12 января 2017, 12:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня ночью в Нефтеюганске ХМАО дотла сгорел 32-х квартирный деревянный жилой дом. Пожар тушили 22 единицы техники и 73 человека. Без крова остались 40 человек из них четыре ребенка.

«В Нефтеюганске сгорел двух этажный четырех квартирный деревянный дом. Сообщение о возгорании поступило в 04:09, в 04:16 прибыли первые расчеты. Горела квартира на втором этаже с выходом огня на крышу по всему периметру. В этом доме проживало 40 человек, из них четыре ребенка. Администрация города к горящему дому отправила два автобуса. И развернула пункт временного размещения на базе школы № 7, который находится в 150 метрах от горящего дома. Сейчас идет заседание по вопросам оказания помощи и расселения людей. Локализация пожара была в 06:10, и в 06:46 ликвидация открытого горения. Всего на пожаре работало 22 единицы техники и 73 человека. Пострадавших и погибших не было. В пункте временного пребывания остается три семьи, 30 человек расселены у родственников и друзей. В настоящее время на месте пожара работает дознаватель», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Вадим Симоненко.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , , , .


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