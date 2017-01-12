В Югре бдительная женщина помогла задержать похитителей платежного терминала

Накануне в дежурную часть Нефтеюганска поступило сообщение от горожанки о том, что на одной из улиц города двое людей переносят аппарат, похожий на терминал для оплаты услуг.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали двоих мужчин 23 и 25 лет. Оказалось, что пьяные злоумышленники решили похитить из магазина терминал, к котором, кстати, было около 10 000 рублей.

Отметим, ранее молодые люди не раз попадали в поле зрения полицейских. Кроме того, они имеют судимости за различные преступления. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчины задержаны и находятся под административным арестом.

Между тем, руководство полиции выражает признательность Нуркаевой Юлии (она сообщила в полицию) за бдительность, неравнодушие и проявление настоящей гражданской позиции, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.





