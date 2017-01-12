В России вступил в силу новый закон: устраиваешься на работу – предоставь справку что ты не наркоман

Новинка в государственных услугах, оказываемых МВД России с 1 января 2017 года — справка о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Федеральным Законом от 13 июля 2015 №230-Ф3 в статью 65 Трудового кодекса России внесено изменение: в документы, предъявляемые при заключении трудового договора, добавлена справка о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических веществ. Изменение вступает в силу с 1 января 2017 года, сообщает информационный центр УМВД России по ХМАО.

Подобную справку человек может получить через запрос на Едином портале государственных или лично в МФЦ, где из документов потребуют:

- заявление о выдаче справки о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических веществ;

- копия документа, удостоверяющие личность лица, подлежащего проверке;

- копия доверенности на право получения справки о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств (при подаче заявления доверенным лицом).

Отметим, пока Россия упорно борется с наркотиками, в США пошли другим путем. Как корреспонденты «ЮграPRO» сообщали ранее, в некоторых штатах Америки легализовали марихуану и при этом правительство получает с ее продаж не плохие налоги. Так, марихуану разрешается курить только у себя дома, и категорически запрещено ее употребление в общественных местах. Кроме того, был снят запрет и на выращивание каннабиса в домашних условиях, но не более трех взрослых растений на человека. Разрешается иметь при себе до двух унций (около 60 граммов) марихуаны, но не для продажи. Можно пользоваться различными курительными приспособлениями, в том числе трубками, мундштуками, бумагой для самокруток.

Как сказала глава вашингтонской полиции, «правило простое: «Используй дома. Выращивай дома». Вместе с тем сохраняется и возрастное ограничение — выращивать и употреблять марихуану смогут только лица, достигшие 21 года.

При этом, Вашингтон заработал 1 млрд долларов продавая легально наркотики.