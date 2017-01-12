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В окружном центре Югры готовятся к Крещению

Опубликовано: 12 января 2017, 11:57 | Служба новостей "ЮграPRO"

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К православному празднику Крещение Господне усиленно готовятся в Ханты-Мансийксе. Ход выполнения работ накануне обсудили на заседании оргкомитета в Администрации города.

«Организация работы по оборудованию мест крещенских купаний и обеспечению их безопасного функционирования – наша задача. Необходимо предусмотреть и принять все возможные меры, чтобы празднование Крещения прошло без каких-либо чрезвычайных ситуаций», — отметил председатель оргкомитета, заместитель Главы города Ханты-Мансийка Сергей Волчков.

На левом берегу реки Иртыш, в районе моста к 19 января будут вырублены 2 иордани для купания, а также прорубь для набора святой воды из реки. На месте будут подготовлены и палатки для переодевания.

Безопасность – это главное, поэтому за несколько дней полицейские проверят место проведения мероприятия. В день Крещения на месте также будут дежурить стражи порядка.

По традиции, въезд на территорию проведения праздника и парковку машин проконтролируют сотрудники ГИБДД. Отметим, стоянка будет рассчитана на 500 автомобилей.

Кроме того, приятным дополнением станет возможность согреться бесплатным горячим чаем.

Всех желающих к берегу Иртыша будут доставлять автобусы и маршрутные такси, расписание движения которых будет согласовано в ближайшие дни.

Добавим, 19 января в 8:00 в кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава Ханты-Мансийской митрополии, проведет Божественную литургию. В 11:00 стартует Крестный ход от кафедрального собора Воскресения Христова к месту проведения праздника в районе моста через реку Иртыш.

В 11:30 планируется освящение воды в Иордани в районе моста через реку Иртыш. А уже с 12:00 до 24:00 горожане смогут окунуться в прорубь и совершить обряд омовения, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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