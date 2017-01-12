Тройное ДТП в Югре, пострадали люди

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два ДТП, в которых пять человек получили травмы.

Накануне днем в Сургутском районе на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Когалыму» водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, машину занесло и на встречной полосе она столкнулась со встречным автомобилем «Лада Гранта». От удара «Тойоту» отбросило на ранее занимаемую полосу, где она столкнулась с «Субару Импреза». В результате аварии пострадали водитель «Лады» и трое его пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.