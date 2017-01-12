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Тройное ДТП в Югре, пострадали люди

Опубликовано: 12 января 2017, 10:53 | Служба новостей "ЮграPRO"

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За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два ДТП, в которых пять человек получили травмы.

Накануне днем в Сургутском районе на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Когалыму» водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, машину занесло и на встречной полосе она столкнулась со встречным автомобилем «Лада Гранта». От удара «Тойоту» отбросило на ранее занимаемую полосу, где она столкнулась с «Субару Импреза». В результате аварии пострадали водитель «Лады» и трое его пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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