Тройное ДТП в Югре, пострадали люди
Опубликовано: 12 января 2017, 10:53 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два ДТП, в которых пять человек получили травмы.
Накануне днем в Сургутском районе на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Когалыму» водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, машину занесло и на встречной полосе она столкнулась со встречным автомобилем «Лада Гранта». От удара «Тойоту» отбросило на ранее занимаемую полосу, где она столкнулась с «Субару Импреза». В результате аварии пострадали водитель «Лады» и трое его пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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