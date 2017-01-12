Семь уголовных дел завели на чиновника в ХМАО

В Нижневартовске ХМАО на начальника отдела управления Пенсионного фонда РФ завели семь уголовных дел.

Начальник отдела управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске стала фигурантом семи уголовных дел. Женщину подозревают в мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Нижневартовску СУ СК России по ХМАО продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов управления ПФР. Женщина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог и мошенничество, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий. В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, по которым возбуждено семь уголовных дел», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, подозреваемая устроила на работу женщину, которая числилась в штате только по бумагам. Подозреваемая регулярно получала начисленную фиктивной работнице зарплату и распоряжалась деньгами по своему усмотрению.

«Уже установлено, что в период с апреля 2014 года по октябрь 2016 года подозреваемой было похищено более 400 тыс. рублей, принадлежащих ПФР», — добавили в пресс- службе.