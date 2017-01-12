Четверг, 12 января 2017 18+

Комментарии:

Сегодня ночью в Югре 8 пожарных машин тушили жилой дом

Опубликовано: 12 января 2017, 8:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

rxTTFy1njF-big-reduce350

В городе Нефтеюганске ХМАО в 11 микрорайоне произошло загорание в двухэтажном жилом доме. На тушение выезжали 8 пожарных машин, 34 человека от подразделений МЧС и «Центроспас-Югория».

По прибытию к месту вызова пожарных подразделений установлено, что происходит горение в квартире на втором этаже с выходом огня на кровлю. На тушение выезжали. В 06:46 ликвидация открытого горения. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.

На место происшествия прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жильцов.

Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

35
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Югра рядом не стояла… Рейтинг политстабильности «тюменской матрешки»

Опубликовано 12 января 2017, 8:30

Ханты-Мансийский автономный округ, по версии фонда «Петербургская политика», за декабрь 2016 года не вошел в число субъектов с максимальной устойчивостью. По версии Фонда «Петербургская политика», Тюменская область и Ямало-Ненецкий округ вошли в число субъектов с максимальной ... Читать полностью >>

В Югре местный житель может лишиться свободы на 5 лет за кражу 19 тыс. рублей

Опубликовано 11 января 2017, 22:59

Следователь отдела МВД по Советскому районы ХМАО возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении 29-летнего жителя райцентра, укравшего ... Читать полностью >>

Деньги из Фонда, определенного правительством Югры для сбора средств пострадавшим в ДТП, детям не достались

Опубликовано 11 января 2017, 17:08

Им нет дела до искренне сочувствующих югорчан, кто переводил свои заработанные деньги землякам, чьи дети-спортсмены пострадали в жуткой автокатастрофе 4 декабря... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO