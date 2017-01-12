Сегодня ночью в Югре 8 пожарных машин тушили жилой дом
Опубликовано: 12 января 2017, 8:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
В городе Нефтеюганске ХМАО в 11 микрорайоне произошло загорание в двухэтажном жилом доме. На тушение выезжали 8 пожарных машин, 34 человека от подразделений МЧС и «Центроспас-Югория».
По прибытию к месту вызова пожарных подразделений установлено, что происходит горение в квартире на втором этаже с выходом огня на кровлю. На тушение выезжали. В 06:46 ликвидация открытого горения. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Югре.
На место происшествия прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жильцов.
Рубрики: Нефтеюганск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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