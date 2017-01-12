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Геологическое предприятие в ХМАО задолжало работникам 15 млн рублей. Генеральный директор привлечен к ответственности

Опубликовано: 12 января 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

ingener-geolog

Прокуратура Берёзовского района помогла работникам ПАО «Сосьвапромгеология» получить заработную плату в размере более 15 млн рублей.

Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 15 млн рублей и с целью восстановления нарушенных трудовых прав людей прокурор района потребовал выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате.

Кроме того, по постановлению прокуратуры генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ, а именно, нарушение трудового законодательства, ему назначено наказание в виде штрафа.

Теперь задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Березовский район, Общество. Метки: , .


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