Геологическое предприятие в ХМАО задолжало работникам 15 млн рублей. Генеральный директор привлечен к ответственности
Опубликовано: 12 января 2017, 11:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Берёзовского района помогла работникам ПАО «Сосьвапромгеология» получить заработную плату в размере более 15 млн рублей.
Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 15 млн рублей и с целью восстановления нарушенных трудовых прав людей прокурор района потребовал выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате.
Кроме того, по постановлению прокуратуры генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ, а именно, нарушение трудового законодательства, ему назначено наказание в виде штрафа.
Теперь задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Березовский район, Общество. Метки: ПАО «Сосьвапромгеология», Прокуратура Югры.
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