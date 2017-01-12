Генпрокуратура дала поручение Ботвинкину провести проверку в правительстве Югры

Генеральная прокуратура РФ поручила окружному прокурору Евгению Ботвинкину провести проверку деятельности чиновников окружного департамента экономического развития ХМАО.

Заместитель генерального прокурора России Александр Буксман поручил югорскому прокурору Евгению Ботвинкину провести проверку деятельности чиновников окружного департамента экономического развития ХМАО. Как сообщает Znak.com, поручение было дано в связи поступившим в генпрокуратуру РФ письменным обращением депутата Госдумы Владимира Сысоева. В направленном ранее в высший надзорный орган страны письме депутат сообщил о напрасных финансовых тратах бюджетных денег в «Технопарке высоких технологий», прямой контроль за деятельностью которого осуществляет департамент экономического развития правительства ХМАО, который курирует замгубернатора Павел Сидоров.

Напомним, как «ЮграPRO» сообщало ранее, фракция ЛДПР в Думе Югры, 23 декабря, в ходе заседания окружного парламента потребовала от губернатора Натальи Комаровой отставки куратора экономического блока Правительства региона Павла Сидорова. По мнению оппозиции, вице-губернатор является неэффективным руководителем.

Как сообщает СМИ, в обращении депутат указывает на конкретные нереализованные «Технопарком» проекты, на которые выделялись финансы из бюджета ХМАО и окружного Фонда поддержки предпринимательства, усматривая в этом возможную «коррупционную составляющую» и, как он считает, некомпетентность руководства департамента. В качестве одного из наиболее дорогостоящих и нереализованных проектов депутат называет проект «Ол Хит Радио». «Стоимость проекта составляет 25 млрд рублей. Однако с 2015 года по настоящее время проект не реализуется, более того, он не является инновационным, поскольку аналогичные проекты успешно действуют во многих странах», – указывает в обращении депутат.

Информагенство также сообщает, что деятельность «Технопарка» и департамента экономического развития ХМАО не раз привлекала внимание правоохранительных структур. Так, в начале декабря прошлого года в следственном управлении СКР по ХМАО, заявили об очередных выявленных следователями фактах взяточничества в департаменте и возбуждении новых уголовных дел. В частности, двух бывших чиновников СКР обвинил в том, что те получали деньги от представителя коммерческой организации Нефтеюганска за совершение незаконных действий в его пользу.

14 ноября стало известно, что правоохранительные органы выявили нарушения в «Технопарке», которым руководил Реутов. Силовики возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе следствия было установлено, что по ряду заключенных Технопарком контрактов на поставку высокотехнологичного оборудования фактически его цены были завышены почти на 12 млн рублей.

Отметим, что Юрий Реутов, экс-директор «Технопарка Югры», дважды был отстранен от должности, об этом ранее писало «ЮграPRO».

В настоящее время окружной «Технопарк высоких технологий» возглавляет Виталий Рыжаков. Новый руководитель приступил к своим обязанностям 23 декабря 2016 года.