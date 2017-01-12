Депутат Думы ХМАО от главы МВД РФ требует отставки Романицы

Депутат Думы ХМАО-Югры Андрей Миляев в обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева попросил отставки главы УМВД региона Василия Романицы.

Поводом, как сообщает «URA.RU», послужила ситуация в Пыть-Яхе, где, по версии следствия, полицейские издевались над задержанными. В беседе с информагенством Андрей Миляев также заявил, что, на его взгляд, глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица должен уйти в отставку.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СКР по ХМАО-Югре возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников дежурной части ОМВД России по г. Пыть-Ях и и.о.начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

В письме на имя министра МВД РФ политик просит проверить отделения полиции в Югре. «Прошу провести проверки на предмет соблюдения прав задержанных лиц в других ОМВД на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также рассмотреть возможность принятия соответствующих кадровых решений в отношении руководящего состава Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономного округу — Югре и ОМВД Пыть-Яха и Нефтеюганского района ввиду совершения на данных территориях аналогичных преступлений, что подрывает престиж правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Также, по мнению Андрея Миляева, глава УМВД округа Василий Романица «должен нести ответственность за своих работников». «Нам чего ждать следующего? Убийств?» — задается вопросом депутат.

Это не единичный случай «беспредела» правоохранительных органов в Югре. Как рассказал редакции «ЮграPRO» инсайдер, его «ошарашило» поведение полиции в городе Лангепасе. Летом прошедшего года мужчина находился по в Лангепасе (деловая поездка), проживал у родственников. В шаговой доступности находился бар, который он решил посетить в вечернее время. По дороге домой мужчина не обнаружил своего портмоне с деньгами и вспомнил, что оставил его на стойке бара. Заведение уже закрылось и рассеянный мужчина решил обратиться за помощью в полицию, позвонил в дежурную часть и стал ждать приезда стражей порядка. Однако, полицейские, прибывшие на место, скрутили потерпевшего и на сутки закрыли в участок. А на его вопрос «За что?», они ответили просто — «Нечего по ночам звонить».