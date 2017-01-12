Четверг, 12 января 2017 18+

Комментарии:

Депутат Думы ХМАО от главы МВД РФ требует отставки Романицы

Опубликовано: 12 января 2017, 14:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

MilyaevAN

Депутат Думы ХМАО-Югры Андрей Миляев в обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева попросил отставки главы УМВД региона Василия Романицы.

Поводом, как сообщает «URA.RU», послужила ситуация в Пыть-Яхе, где, по версии следствия, полицейские издевались над задержанными. В беседе с информагенством Андрей Миляев также заявил, что, на его взгляд, глава УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица должен уйти в отставку.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее Следственным отделом по городу Пыть-Ях следственного управления СКР  по ХМАО-Югре возбуждено два уголовных дела в отношении сотрудников дежурной части ОМВД России по г. Пыть-Ях и и.о.начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Пыть-Ях по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств).

В письме на имя министра МВД РФ политик просит проверить отделения полиции в Югре. «Прошу провести проверки на предмет соблюдения прав задержанных лиц в других ОМВД на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также рассмотреть возможность принятия соответствующих кадровых решений в отношении руководящего состава Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономного округу — Югре и ОМВД Пыть-Яха и Нефтеюганского района ввиду совершения на данных территориях аналогичных преступлений, что подрывает престиж правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Также, по мнению Андрея Миляева, глава УМВД округа Василий Романица «должен нести ответственность за своих работников». «Нам чего ждать следующего? Убийств?» — задается вопросом депутат.

Это не единичный случай «беспредела» правоохранительных органов в Югре. Как рассказал редакции «ЮграPRO» инсайдер, его «ошарашило» поведение полиции в городе Лангепасе. Летом прошедшего года мужчина находился по в Лангепасе (деловая поездка), проживал у родственников. В шаговой доступности находился бар, который он решил посетить в вечернее время. По дороге домой мужчина не обнаружил своего портмоне с деньгами и вспомнил, что оставил его на стойке бара. Заведение уже закрылось и рассеянный мужчина решил обратиться за помощью в полицию, позвонил в дежурную часть и стал ждать приезда стражей порядка. Однако, полицейские, прибывшие на место, скрутили потерпевшего и на сутки закрыли в участок. А на его вопрос «За что?», они ответили просто — «Нечего по ночам звонить».

 

Рубрики: Лангепас, Общество, Политика, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

31
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В России вступил в силу новый закон: устраиваешься на работу – предоставь справку что ты не наркоман

Опубликовано 12 января 2017, 13:12

Новинка в государственных услугах, оказываемых МВД России с 1 января 2017 года — справка о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных ... Читать полностью >>

Семь уголовных дел завели на чиновника в ХМАО

Опубликовано 12 января 2017, 12:53

В Нижневартовске ХМАО на начальника отдела управления Пенсионного фонда РФ завели семь уголовных дел. Начальник отдела управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске стала фигурантом семи уголовных дел. Женщину подозревают в мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных ... Читать полностью >>

В Югре в «вотчине» Дегтярева сгорел жилой дом. Без крова остались 40 человек из них 4 ребенка

Опубликовано 12 января 2017, 12:47

Сегодня ночью в Нефтеюганске ХМАО дотла сгорел 32-х квартирный деревянный жилой дом. Пожар тушили 22 единицы техники и 73 человека. Без крова остались 40 человек из них четыре ребенка. «В Нефтеюганске сгорел двух этажный четырех квартирный ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2016



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO