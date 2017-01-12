21-летний житель ХМАО может лишиться свободы на 20 лет, всему виной – наркотики

Обвинение в незаконном обороте наркотических средств предъявлено 21-летнему жителю Советского.

Стало известно, что молодой человек приобретал наркотики в Екатеринбурге у лиц, которых полиции не удалось вычислить. Затем юный наркокурьер продавал с помощью интернета запрещенные вещества в Советском районе ХМАО.

Покупатели губительного товара переводили деньги на оговоренный лицевой счет. После производства оплаты, злоумышленник отправлял сообщение с указанием точного места нахождения наркотиков в тайниках.

Теперь против юноши возбуждено уголовное дело по двум статьям. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание от 3-х до 10 и от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.