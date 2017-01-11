Закон о банкротстве физлиц не работает? 96 процентов кандидатов в банкроты в 2016 г. получили отказ

От долгов никуда не деться. 96 процентов потенциальных кандидатов в 2016 году получили отказ в признании их банкротами.

Россияне — потенциальные банкроты к концу 2016 года задолжали банкам 15,5 миллиарда рублей. Основную часть таких заемщиков составляют клиенты Сбербанка, ВТБ24 и «Русского стандарта», сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ). Половину общей суммы накопили те, на ком висит долг свыше 3 млн рублей.

Напомним, что Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу с 01 октября 2015года. Главные условия — задолженность перед кредитором, например, банком, больше полумиллиона, просрочка больше трех месяцев и неплатежеспособность.

Безнадежные долги могут быть реструктуризированы либо списаны. В последнем случае имущество гражданина выставляют на продажу при участии финансового управляющего. Заявление о банкротстве имеет право подать любой заемщик, задолжавший банку более 500 тысяч рублей. Отсев очень большой – на 1 декабря 2016 года из 35 тыс. желающих статус банкрота получили только 1,5 тыс. физлиц. Однако эксперты считают, что число удовлетворенных заявлений будет расти.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, сургутянина, Александра Иноземцева, признали одним из первых в Югре банкротом. Таковым мужчину признал арбитражный суд Югры. «Чтобы мне с учетом даже подработок не оставлять без хлеба своих детей, семью, я решил пойти на банкротство. Для меня это финансово выгодно. Надо понимать: вы сами за себя, банк сам за себя, если у вас по закону есть право на банкротство, нужно этим правом воспользоваться», — поделился сургутянин.

«Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать «вбелую». Для банков это означает, что плохая просрочка списывается, а это упрощает процедуру кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и сохранить семью», — поясняет глава НЦБ Дмитрий Токарев.