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Югорчанин Алексей Волков в составе сборной выступит на этапе Кубка мира

Опубликовано: 11 января 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

volkov

Сегодня, 11 января на 5-м этапе Кубка мира, сезона 2016/2017, в Рупольдинге (Германия) пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят биатлонисты Алексей Волков (ХМАО), Антон Шипулин (Свердловская область), Матвей Елисеев (Москва) и Антон Бабиков (Башкортостан).

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, на 5-м этапе будет представлено 3 биатлонных дисциплины: эстафета, спринт и гонка преследования. Организаторы распределили состязания на 5 дней, соответственно, 5-й этап КМ пройдет в период с 11 по 15 января.

11 января

16.20 — Эстафета, мужчины

12 января

16.20 — Эстафета, женщины

13 января

16.35 — Спринт, мужчины

14 января

16.20 — Спринт, женщины

15 января

13.20 — Гонка преследования, мужчины

16.35 — Гонка преследования, женщины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Евроспорт. Указаны только прямые трансляции.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .


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