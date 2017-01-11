Югорчанин Алексей Волков в составе сборной выступит на этапе Кубка мира
Опубликовано: 11 января 2017, 10:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 11 января на 5-м этапе Кубка мира, сезона 2016/2017, в Рупольдинге (Германия) пройдет мужская эстафета. За сборную России выступят биатлонисты Алексей Волков (ХМАО), Антон Шипулин (Свердловская область), Матвей Елисеев (Москва) и Антон Бабиков (Башкортостан).
Как «ЮграPRO» сообщало ранее, на 5-м этапе будет представлено 3 биатлонных дисциплины: эстафета, спринт и гонка преследования. Организаторы распределили состязания на 5 дней, соответственно, 5-й этап КМ пройдет в период с 11 по 15 января.
11 января
16.20 — Эстафета, мужчины
12 января
16.20 — Эстафета, женщины
13 января
16.35 — Спринт, мужчины
14 января
16.20 — Спринт, женщины
15 января
13.20 — Гонка преследования, мужчины
16.35 — Гонка преследования, женщины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Матч ТВ, Евроспорт. Указаны только прямые трансляции.
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