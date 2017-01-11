В Югре в подъезде жилого дома зарезана молодая девушка

В Когалыме ХМАО, двадцатипятилетний житель зарезал в подъезде одного из домов свою бывшую 19-летнею возлюбленную.

Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по ХМАО возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 19-летней девушки.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях, которые прекратились по инициативе девушки, узнавшей, что ее молодой человек был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

5 января 2017 года около 15 часов потерпевшая зашла в подъезд своего дома, где ее поджидал обвиняемый. По версии следствия, между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес девушке множественные ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте преступления. Молодой человек попытался скрыться, но спустя непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО.