В Югре под суд пойдет крупный распространитель детской порнографии

В ХМАО в суд передано уголовное дело в отношении жителя Нефтеюганска, обвиняемого в распространении детской порнографии.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Нефтеюганска, 1952 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Уголовное дело было возбуждено в июне 2016 года на основании материалов, представленных сотрудниками УМВД России по ХМАО, которые выявили преступление путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил и в дальнейшем распространил через сеть «Интернет» порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, в том числе лиц, не достигших 14 летнего возраста.По уголовному делу проведены искусствоведческие и компьютерные экспертизы, позволившие собрать доказательства, достаточные для предъявления мужчине обвинения.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. В случае вынесения судом обвинительного приговора виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО.