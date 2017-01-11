В Югре на мужчину завели уголовное дело, страдали трое маленьких детей

В Пыть-Яхе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по неисполнению обязанностей по воспитанию детей.

Прокуратура выяснила, что югорчанин плохо выполнял обязанности по воспитанию своих троих малолетних детей. Стало известно, что местный житель не заботился о благосостоянии детей, не обеспечивал нормального питания и условий проживания.

Материалы проверки по данному факту прокуратура направила в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Отметим, по результатам их рассмотрения в отношении «нерадивого» отца возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.