В Югре местный житель может лишиться свободы на 5 лет за кражу 19 тыс. рублей

Следователь отдела МВД по Советскому районы ХМАО возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении 29-летнего жителя райцентра, укравшего 19 тысяч рублей. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Установлено, что в декабре 2016 года гражданин, находясь в помещении квартиры одного из домов по улице Октябрьская, похитил денежные средства в размере 19 тысяч рублей, принадлежащие его приятелю. Выяснилось, что мужчины находились в гостях и распивали спиртосодержащие напитки. Потерпевший получил зарплату и похвастался ей приятелям. Впоследствии у одного из них возник умысел на совершение преступных деяний. В результате чего, потерпевший лишился денежных средств, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.