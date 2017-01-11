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В Югре местный житель может лишиться свободы на 5 лет за кражу 19 тыс. рублей

Опубликовано: 11 января 2017, 22:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Следователь отдела МВД по Советскому районы ХМАО возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) в отношении 29-летнего жителя райцентра, укравшего 19 тысяч рублей. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Установлено, что в декабре 2016 года гражданин, находясь в помещении квартиры одного из домов по улице Октябрьская, похитил денежные средства в размере 19 тысяч рублей, принадлежащие его приятелю. Выяснилось, что мужчины находились в гостях и распивали спиртосодержащие напитки. Потерпевший получил зарплату и похвастался ей приятелям. Впоследствии у одного из них возник умысел на совершение преступных деяний. В результате чего, потерпевший лишился денежных средств, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

 

Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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