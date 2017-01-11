В ХМАО разгорается политический скандал с участием чиновника из мэрии

В Югорске ХМАО требуют отставки Гузэли Аристовой, начальника управления информационной политики администрации города, сравнившую горожан со свиньями.

На отставки Аристовой настаивает депутат городской Думы Антон Пантин.Политика смутил комментарий, который Аристова дала информагентству «URA.RU» по поводу гор мусора, который, по данным Пантина, не убирали в новогодние праздники.

«Мусор вывозили по графику. В новогодние каникулы в течение двух дней не вывозили, потому что гидравлика не выдерживала из-за сильных морозов. Сейчас все уже вычищено. И никаких двух недель там не было. А вообще вам стоит обратиться к людям, которые сами складируют мусор вместо того, чтоб относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя как свиньи», — во вторник, 10 января, сказал агентству начальник управления информационной политики администрации Югорска Гузэль Аристова.

Как считает парламентарий, сотрудница мэрии «позволила себе очень некорректное и непозволительное высказывание и сравнила жителей города Югорска, с чьих налогов она получает очень большую зарплату, свиньями».