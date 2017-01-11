Ужас! В Югре пьяная женщина била своего ребенка головой об стенку

В городе Мегионе ХМАО в дежурную часть отдела МВД России по городу обратился местный житель с сообщением о том, что в соседней квартире громко играет музыка и слышен сильный детский плач. Оказалось, что пьяная женщина била своего ребенка головой об стенку.

Отмечается, что полицейским, приехавшим на вызов, дверь шумной квартиры открыла женщина в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней дома находились двое малолетних детей, трех и десяти лет. Как выяснилось позже, сосед слышал плач старшего ребенка 29-летней жительницы Мегиона.

Сотрудники полиции установили, что хозяйка квартиры в течение дня распивала спиртные напитки со своей подругой. После ухода гостьи, женщина продолжила громко слушать музыку, и на просьбу сына включить ему мультики ответила отказом. Мальчик начал плакать, что и разозлило подвыпившую мать. Подозреваемая сначала толкнула сына, а потом стала бить его головой об стену, после чего дала ещё несколько пощёчин. Узнав о произошедшем с ребёнком, сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, и мальчик был осмотрен медицинскими работниками, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Так же стоит отметить, что ранее это семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

В настоящее время в отношении женщины отделом дознания ОМВД России по городу Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.