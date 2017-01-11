Установлены обстоятельства смертельного ДТП в Нижневартовском районе (фото)
Опубликовано: 11 января 2017, 10:45 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские установили обстоятельства произошедшего ДТП в Нижневартовском районе ХМАО, в котором погиб водитель «Лада Гранта».
Как «ЮграPRO» сообщало ранее, во вторник, 10 января, около 13:40 на 62 километре автодороги «Нижневартовск — Радужный» ХМАО произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта».
Авария произошла из-за того, что водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Валдай 27753-01», при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением водителя 1976 года рождения. После столкновения автомобиль «Валдай» отбросило на двигавшийся впереди в попутном направлении снегоуборочный автомобиль «Урал», под управлением водителя 1987 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: ДТП, новости ХМАО, Новости Югры, пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО., ХМАО, Югра.
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