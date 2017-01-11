Управляющим компаниям запретят производить сбор за услуги ЖКХ

Минстрой предложил исключить управляющие компании (УК) из цепочки платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Новую систему, после ее одобрения на законодательном уровне, предлагается внедрять постепенно, в течение года. Авторы идеи полагают, что если жильцы станут платить поставщикам напрямую, то схема расчетов станет более прозрачной, чем та, что сложилась на рынке сегодня.

«На счета самой УК должны поступать только деньги за ее услуги — уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. Плата за воду должна зачисляться на счета водоканала, за отопление — ресурсоснабжающей компании. Исключая управляющие компании из финансового потока, мы, во-первых, снижаем риски, а во-вторых, делаем рынок неинтересным для тех, чья бизнес-модель — не управлять жильем, а пытаться заработать на денежном потоке» — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис.

Схема, казавшаяся на тот момент идеальной, сложилась несколько лет назад: по любым коммунальным проблемам граждане имеют дело только с управляющей компанией, перечисляют ей деньги за услуги, а уж она рассчитывается со всеми ресурсоснабжающими организациями. Однако с самого момента ее внедрения по всей России начался рост неплатежей: на счета только созданных УК начали поступать огромные средства, и многие руководители оказались не готовы механически передать их по назначению. Деньги «застревали» в самом начале цепочки. Сложившаяся ситуация стала негативно сказываться на объемах финансирования ремонтных и инвестиционных программ поставщиков энергоресурсов, что, в свою очередь, привело к увеличению количества инфраструктурных аварий.

«Когда на счета поступают крупные суммы, можно не устоять, — признает руководитель одной из небольших УК — Но мы, например, с радостью бы от всего этого отказались. Соблазнов нужно избегать».

Исключение УК из цепочки платежей за коммунальные услуги, как считают эксперты, окажет положительное воздействие на платежную дисциплину в сфере ЖКХ. При этом не стоит ждать мгновенного эффекта, поскольку УК — не единственный посредник в сложной схеме взаимных платежей, а ресурсоснабжающие организации не только не получают средства за поставленные ресурсы, но и сами нередко «забывают» вовремя рассчитаться с партнерами.

Теоретически изменить ситуацию могут сами жильцы. Решение общего собрания — это приказ для УК. Но управляющие компании научились по суду признавать решения собраний недействительными. Дескать, нарушили процедуру. Да и люди плохо в этом разбираются. Договор управления подписывают не глядя. В него-то и включают пункт о том, что собирать коммунальные платежи будет УК.

Как в действительности будет организована схема платежей, пока сказать трудно — будут ли это прямые договоры поставщиков с потребителями или в единой квитанции укажут реквизиты всех получателей средств. При этом увеличения размера комиссии за оплату услуг ЖКХ ждать не приходится — она зависит от общей суммы платежей, которая в данном случае не изменится.

Стоит отметить, что часть 7.1 статьи 155 ЖК РФ дает жильцам право оплачивать услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Только мало кто о ней знает. К тому же для изменения схемы платежей надо созвать общее собрание и принять соответствующее решение.