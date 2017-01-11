Суд арестовал 15 объектов недвижимости Алексея Улюкаева

Суд по ходатайству Следственного комитета РФ (СК) арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву на сумму не менее 564 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление заместителя председателя СК Игоря Краснова.

«У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей», — заявил Игорь Краснов.