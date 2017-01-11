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Пьяный югорчанин разбил чужой дорогостоящий автомобиль, возбуждено уголовное дело

Опубликовано: 11 января 2017, 15:29 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В дежурную часть Белоярской полиции поступило сообщение от местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неизвестного злоумышленника, который ночью повредил его автомобиль, припаркованный в 7 микрорайоне вблизи жилого дома.

Найти хулигана не составило большого труда. Полицейские установили, что дорогостоящий автомобиль повредил 25-летний гражданин. Ночью пьяный хулиган разбил лобовое и боковые стекла иномарки металлическим креплением от мусорной урны. А после этого стал пинать ногой левую заднюю дверь машины. Отметим, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». По итогу злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время хулиган находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.

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Рубрики: Белоярский район, Общество. Метки: , , , .


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