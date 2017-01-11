Деньги из фонда, определенного правительством Югры для сбора средств пострадавшим в ДТП, детям не достались

Прошло более месяца после ужасающей автокатастрофы под Ханты-Мансийском, в которой погибло 10 детей и более 20 детей получили тяжелые травмы. 5 юных спортсменов и сейчас находятся в лечебных учреждениях, одна девочка в тяжелом состоянии. Уже 6 декабря на сайте правительства Югры была опубликована информация о фонде «Созидание», на который можно было перечислить средства для помощи пострадавшим детям. На сегодняшний день ни копейки из этого фонда не поступило в качестве помощи пострадавшим.

Предысторию по сомнительному фонду «Созидание» и про помощь, которая пока не дошла детям, попавшим в ДТП под Ханты-Мансийском, корреспонденты «ЮграPRO» рассказывали ранее в материале «Деньги фонда, предназначенные детям, пострадавшим в ДТП, могут быть разворованы. Директор в спешке покидает Нефтеюганск».

Информация о сборе средств была опубликована на официальном сайте Правительства Югры уже 6 декабря. А 7 декабря такая же информация появилась на официальном сайте администрации Нефтеюганска.





Тогда корреспондентами информационного агентства были замечены несколько странных фактов сомнительного сбора средств. Хотя, это не совсем верная формулировка, сборы то не сомнительные, но без должного контроля.

Во-первых, удивило то, что именно в тот момент, когда в Фонд «Созидание» приходят деньги со всего округа на помощь пострадавшим в аварии, в некоммерческой организации вдруг куда-то пропадает директор Сергей Шугаев, который, кстати, в выписке за 13 декабря прошедшего года все еще числился руководителем.

Во-вторых, на протяжении нескольких недель сумма денег на счете, открытом для помощи жертвам страшной аварии, по словам сотрудника фонда Дмитрия Паталахова, не увеличивалась и держалась на отметке 700 тысяч рублей. И это постоянство на счету, видимо, кому-то очень выгодно.

Что же сейчас происходит в пресловутом фонде «Созидание»? Сколько денег собрано для пострадавших детей и помогли ли уже кому-то эти деньги?

Корреспонденты «ЮграPRO» вновь связались с «Созиданием» и выяснили, что неизвестная сумма все копится и до сих пор никому из пострадавших не принесла пользы. Кроме того, теперь сотрудники фонда отказываются называть даже приблизительные числа накоплений.

«Не один из родителей детей, пострадавших в ДТП 4 декабря, не обращался за помощью в фонд. Не могу сказать сколько средств на счетах фонда потому что будет официальный ответ опубликован в конце этого месяца. Средства на лечения детей еще не были направлены потому что рабочая группа еще не собиралась», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» руководитель фонда «Созидание» Дмитрий Паталахов.

Похоже, что пока собирают пресловутую рабочую группу, деньги уже не понадобятся. Сейчас, пока родственники сами справляются со своей бедой, в фонде царит неопределенность. Нет, Дмитрий Паталахов вреде определился, он называет себя руководителем благотворительного фонда. Однако, как выяснилось, лишь на словах. Корреспонденту «ЮграPRO»удалось получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, где Сергей Шугаев до сих пор числится директором данной организации. А это означает, что Сергей Шугаев имеет доступ к банковскому счету, ведь он является лицом, которое имеет право без доверенности действовать от имени организации. А раз контроль за деньгами так и не организовали, то пожертвованные «кровные» югорчан не ровен час могут «уйти» не по назначению.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи Федерального закона от 6 апреля 2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

А между тем дети нуждаются в лечении и верно в дорогостоящих лекарствах. Да и родителям бы эти денежные средства не помешали, потому как некоторые из них сейчас находятся вдалеке от дома, рядом со своими детьми, естественно, не работают и вынуждены как-то существовать.

«Дети идут на поправку. По последней информации трое детей так и остаются в больнице в Москве: средняя степень тяжести у двоих детей и в тяжелом состоянии находится один ребенок. Родители находятся с ними в Москве, проживают в представительстве автономного округа. В ОКБ Ханты-Мансийска на излечении находится два ребенка и один тренер, у детей средняя степень тяжести. Родители также находятся в Ханты-Мансийске, проживают в гостинице «Олимпийская», оплата производится из резервного фонда в соответствии с решением губернатора. Про фонд «Созидание», который создан в Нефтеюганске ничего не могу сказать»,- сообщила корреспонденту «ЮграPRO» уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Татьяна Моховикова.

Вывод напрашивается сам собой: в ХМАО у некоторых индивидов нет границ наглости. Им нет дела до пострадавших, которым требуются кроме обычного лечения и дорогостоящей реабилитации даже пластические операции, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Им нет дела до искренне сочувствующих югорчан, кто переводил свои заработанные деньги землякам, чьи дети-спортсмены пострадали в жуткой автокатастрофе 4 декабря. Сейчас людям важно не для галочки отдать деньги, важно, чтобы эти деньги, собранные всем миром, в реальности дошли до нуждающихся.