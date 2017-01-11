Ботвинкина, прокурора ХМАО, вызывают в Москву
Опубликовано: 11 января 2017, 7:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин вылетает в Москву, где примет участие в торжественных мероприятиях посвященных 295-летию органов прокуратуры России.
12 января в Государственном Кремлевском дворце съездов пройдут торжественная часть и концерт в честь 295-летия органов прокуратуры России. Планируется, что участие в мероприятии примет лично президент России Владимир Путин.
В УрФО на мероприятие получили приглашение замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, руководитель окружного управления надзорного ведомства Юрий Турыгин, его заместители. А также прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, челябинский областной прокурор Александр Кондратьев, курганский прокурор Игорь Ткачев, тюменский – Владимир Владимиров, прокуроры ХМАО Евгений Ботвинкин и ЯНАО Александр Герасименко, сообщает уральские СМИ.
Рубрики: Общество, Политика. Метки: Евгений Ботвинкин, новости ХМАО, Новости Югры, прокурор ХМАО, ХМАО, Югра.
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