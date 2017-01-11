Ботвинкина, прокурора ХМАО, вызывают в Москву

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Ужас! В Югре пьяная женщина била своего ребенка головой об стенку В городе Мегионе ХМАО в дежурную часть отдела МВД России по городу обратился местный житель с сообщением о том, что в соседней квартире громко играет музыка и слышен сильный детский плач. Оказалось, что пьяная женщина била ... Читать полностью >>