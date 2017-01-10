В Югре массовое ДТП. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта»

Сегодня днем на 61 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» ХМАО произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил боковое столкновение с автомобилем «ГАЗель», в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УРАЛ», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В настоящее время на месте ДТП полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.