В Югре массовое ДТП. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта»
Опубликовано: 10 января 2017, 15:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня днем на 61 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» ХМАО произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта».
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил боковое столкновение с автомобилем «ГАЗель», в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УРАЛ», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В настоящее время на месте ДТП полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия, Радужный. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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