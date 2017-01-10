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В Югре массовое ДТП. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта»

Опубликовано: 10 января 2017, 15:50 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Сегодня днем на 61 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» ХМАО произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погиб водитель автомобиля «Лада Гранта».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил боковое столкновение с автомобилем «ГАЗель», в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «УРАЛ», сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В настоящее время на месте ДТП полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия, Радужный. Метки: , , , .


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