В 2017 году взнос на капитальный ремонт в ХМАО расти не будет

В Югре в 2017 году взнос на капитальный ремонт останется на том же уровне. Такой приказ издал Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, оставив минимальный размер взноса от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр, в зависимости от типа многоквартирного дома.

При этом стоит отметить, что в ряде субъектов России минимальный взнос был повышен на сумму от 5 до 20%.