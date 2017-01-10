В 2017 году взнос на капитальный ремонт в ХМАО расти не будет
Опубликовано: 10 января 2017, 12:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре в 2017 году взнос на капитальный ремонт останется на том же уровне. Такой приказ издал Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, оставив минимальный размер взноса от 8 рублей 55 копеек до 13 рублей 85 копеек за квадратный метр, в зависимости от типа многоквартирного дома.
При этом стоит отметить, что в ряде субъектов России минимальный взнос был повышен на сумму от 5 до 20%.
Рубрики: Общество. Метки: Взнос на капитальный ремонт, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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