Трое пассажиров «ГАЗели» пострадали в аварии на трассе в ХМАО

За прошедшие сутки в Югре было зарегистрировано 4 дорожных аварии, в которых 9 человек получили травмы.

Так, накануне утром, в Нефтеюганском районе на 774 километре автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» 52-летний водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении транспортным средством «ДАФ» с прицепом под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП трое пассажиров «ГАЗели» 29, 22 и 36 лет получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, утром в Нефтеюганске водитель автомобиля «Мазда Фамилия» не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло». В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.