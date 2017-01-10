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Строительной организации в Югре удалось уклониться от налогов. Задолжали более 17 млн рублей

Опубликовано: 10 января 2017, 11:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

Уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в Нефтеюганске.

По версии следствия, почти 2 года руководство строительной организации ООО «Инкомстрой» уклонялось от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив ущерб бюджету России на сумму свыше 17 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом стало известно не сразу, налоги не платились с января 2012 по декабрь 2014 года.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведённой Нефтеюганским следственным отделом на основании материалов, предоставленных межрайонной налоговой инспекцией. «В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, сбор доказательственной базы, возмещение причиненного вреда», — говорится в сообщении ведомства.

Однако, для строительной организации все не так плохо. Все дело в том, что целью уголовного преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика от общества. В первую очередь, оно направлено на возмещение причиненного государству ущерба, в связи с чем лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Для справки. Инкомстрой, ООО зарегистрирована по адресу Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нефтеюганск, мкр.15-й, д.3, пом.18, 628306. Генеральный директор организации Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМСТРОЙ» Львов Игорь Юрьевич. Основным видом деятельности компании является Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Также Инкомстрой, ООО работает еще по 26 направлениям. Учредители: Львов Игорь Юрьевич — 5 тыс р., 50% и Чудинов Евгений Евгеньевич — 5 тыс р., 50%. Размер уставного капитала 10 000 руб.

 

Рубрики: Нефтеюганск. Метки: , , , , .


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