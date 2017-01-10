Смартфон с новым суперконденсатором будет заряжаться несколько секунд

Ученые из университета Суррея в Англии разработали полимер, который в несколько раз повышает производительность ионисторов — суперконденсаторов. Полученный ионистор сможет заряжать смартфон или ноутбук за несколько секунд, а электромобиль — за несколько минут. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что для производства материала ученые применили технологию, которая используется для создания гибких контактных линз.

Технология может повысить плотность энергии ионисторов в 1000-10000 раз.