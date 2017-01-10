Смартфон с новым суперконденсатором будет заряжаться несколько секунд
Опубликовано: 10 января 2017, 14:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ученые из университета Суррея в Англии разработали полимер, который в несколько раз повышает производительность ионисторов — суперконденсаторов. Полученный ионистор сможет заряжать смартфон или ноутбук за несколько секунд, а электромобиль — за несколько минут. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что для производства материала ученые применили технологию, которая используется для создания гибких контактных линз.
Технология может повысить плотность энергии ионисторов в 1000-10000 раз.
Рубрики: Страна и Мир, Экономика.
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