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Смартфон с новым суперконденсатором будет заряжаться несколько секунд

Опубликовано: 10 января 2017, 14:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Ученые из университета Суррея в Англии разработали полимер, который в несколько раз повышает производительность ионисторов — суперконденсаторов.  Полученный ионистор сможет заряжать смартфон или ноутбук за несколько секунд, а электромобиль — за несколько минут. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что для производства материала ученые применили технологию, которая используется для создания гибких контактных линз.

Технология может повысить плотность энергии ионисторов в 1000-10000 раз.

Рубрики: Страна и Мир, Экономика.


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