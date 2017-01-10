Сегодня ночью в Югре на автозимнике сгорел «Mercedes»
Опубликовано: 10 января 2017, 10:26 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью на четвертом километре автозимника Горноправдинск-Цингалы в Ханты-Мансийском районе произошло возгорание автомобиля «Mercedes». На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека от подразделений КУ «Центроспас-Югория». Пожар был ликвидирован 22:31. В результате пожара пострадавших не было, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
На месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания устанавливается.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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