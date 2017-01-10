Очередное пьяное убийство расследуют в Югре

Следственным отделом Нижневартовска расследуется убийство. Уголовное дело было возбуждено 28 декабря в отношении 22-летнего жителя села Корлики Нижневартовского района.

Стало известно, что вечером 27 декабря в доме, расположенном по улице Сосновая в селе Корлики, обвиняемый распивал спиртное с родственниками и знакомыми. По версии следствия, около 22 часов между обвиняемым и другим 23-летним гостем произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в область шеи. Молодой человек скончался от полученного ранения на месте.