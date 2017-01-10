Очередное пьяное убийство расследуют в Югре
Опубликовано: 10 января 2017, 13:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственным отделом Нижневартовска расследуется убийство. Уголовное дело было возбуждено 28 декабря в отношении 22-летнего жителя села Корлики Нижневартовского района.
Стало известно, что вечером 27 декабря в доме, расположенном по улице Сосновая в селе Корлики, обвиняемый распивал спиртное с родственниками и знакомыми. По версии следствия, около 22 часов между обвиняемым и другим 23-летним гостем произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в область шеи. Молодой человек скончался от полученного ранения на месте.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемого заключили под стражу.
Следствием продолжается сбор доказательств, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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