Нефтянику в ОКБ Ханты-Мансийска экстренно провели уникальную операцию (Видео)
Опубликовано: 10 января 2017, 12:39 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Окружной клинической больнице города Ханты-Мансийска провели уникальную операцию.
Пациента доставили с нефтяного месторождения, где у него случился ишемический инсульт. Экстренная операция по удалению тромба из мозговой артерии c применением современных технологий прошла успешно, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска
По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ОКБ города Ханты-Мансийска Прохора Павлова, данные операции в Югре начали проводиться достаточно недавно и сейчас их планируют поставить на поток.
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