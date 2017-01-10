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Нефтянику в ОКБ Ханты-Мансийска экстренно провели уникальную операцию (Видео)

Опубликовано: 10 января 2017, 12:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Окружной клинической больнице города Ханты-Мансийска провели уникальную операцию.

Пациента доставили с нефтяного месторождения, где у него случился ишемический инсульт. Экстренная операция по удалению тромба из мозговой артерии c применением современных технологий прошла успешно, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ОКБ города Ханты-Мансийска Прохора Павлова, данные операции в Югре начали проводиться достаточно недавно и сейчас их планируют поставить на поток.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , .


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