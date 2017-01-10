Хирурга из Югры обвиняют в коррупции

Уголовное дело по обвинению врача-хирурга в совершении коррупционных преступлений в Нефтеюганске направлено в суд.

Врача, работающего в «Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И. Яцкив», прокуратура обвиняет в получение должностным лицом взятки за незаконные действия. Кроме того, хирургу вменяют служебный подлог.

Следствием установлено, что врач-хирург, находясь в рабочем кабинете, получил от четырёх пациентов в качестве взятки деньги от 4 500 до 6 000 рублей за выдачу листков временной нетрудоспособности при отсутствии каких-либо заболеваний.

При этом он внес в листки нетрудоспособности заведомо ложные сведения с диагнозами заболеваний, достоверно зная об их отсутствии.

Стоит отметить, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратура Югры.