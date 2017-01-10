«Экстремальная зима» состоялась в Ханты-Мансийске

На площадке неподалеку от гостиницы «Олимпийская» состоялось незабываемое событие уходящих праздников — фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима». Подобное мероприятие проводится в Ханты-Мансийске уже во второй раз.

На специально подготовленной трассе экстремалы продемонстрировали эффектные трюки и агрессивный стиль вождения. Главным судьей соревнований выступил председатель Президиума Всероссийской коллегии судей Федерации мотоциклетного спорта России, судья всероссийской категории, Алексей Иванов. Всего за кубок Главы города Ханты-Мансийска боролись 14 спортсменов. ХМАО представлял всего один участник – Андрей Прокопченко из Сургута, его результат – 9-е место. А три призовых места взяли спортсмены из Нового Уренгоя: Евгений Смолин, СТК «Факел», Дмитрий Скляров и Александр Знайдюк, СТК «Ямбург».

Стоит сказать, на месте проведения Фестиваля была установлена зона с горячим питанием, автобусы, в которых можно было погреться в перерывах между заездами. К тому же, на первом этаже гостиницы «Олимпийская» работал лобби-бар.

Помимо соревнований зрители смогли увидеть уникальную огненно-танцевальную постановку под хиты Майкла Джексона. Еще в этот день выступала ханты-мансийская команда черлидеров, гости могли сфотографироваться с ростовыми куклами. Кроме того, красивые фейерверки озаряли небо над «Олимпийской», сообщает Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики.

«Несмотря на холодную погоду, мы успешно провели фестиваль технических видов спорта, название которого говорит само за себя. Остается надеяться, что масштабы фестиваля будут только расти, а погода, наконец-то, будет более благосклонной к организаторам и зрителям», — отметила директор Молодежного центра Людмила Кочупалова.



















